Верховний Суд вказав, що закон надає Нацбанку повноваження самостійно вирішувати, чи є банк платоспроможним для попередження загрози стабільності банківської системи

Закон надає Національному банку України повноваження самостійно вирішувати, чи є банк платоспроможним для попередження загрози безпеці та фінансовій стабільності банківської системи, захисту інтересів вкладників і кредиторів банку – Верховний Суд.

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Власник істотної участі банку оскаржив до суду рішення Національного банку України про віднесення ПАТ "АКБ Банк" до категорії неплатоспроможних. Позивач стверджував, що правління банку намагалося стабілізувати фінансовий стан ПАТ "АКБ Банк", який потрапив під нагляд регулятора, але Національний банк України поспішно визнав банк неплатоспроможним.

Позиція Національного банку України зводилася до того, що після віднесення ПАТ "АКБ Банк" до категорії проблемних у поданих банком до Регулятора програмах фінансового оздоровлення та капіталізації не передбачалось реальних заходів, достатніх для відновлення його ліквідності та платоспроможності.

Перший апеляційний адміністративний суд своєю постановою від 29 лютого 2024 року залишив у силі рішення Донецького окружного адміністративного суду від 13 грудня 2023 року про правомірність рішення Національного Банку України про віднесення ПАТ "АКБ Банк" до категорії неплатоспроможних.

Верховний Суд відхилив касаційну скаргу власника істотної участі ПАТ "АКБ Банк" та залишив рішення судів першої й апеляційної інстанцій без змін.

Суд касаційної інстанції вказав, що Національний банк України не мав обов`язку визначати проблемному банку 180-денний строк для приведення його діяльності у відповідність із вимогами законодавства та приймати рішення про визнання діяльності банку такою, що відповідає законодавству, або про віднесення банку до категорії неплатоспроможних виключно на 180 день із дня віднесення банку до категорії проблемних.

Залежно від ужиття проблемним банком заходів для приведення своєї діяльності у відповідність із вимогами законодавства, Національний банк України мав дискреційне повноваження прийняти таке рішення в будь-який час до закінчення 180-денного строку за існування загрози безпеці та фінансовій стабільності банківської системи, захисту інтересів вкладників і кредиторів банку.

Верховний Суд звернув увагу на те, що законодавство дозволяло банкам залучати субординований борг для збільшення свого капіталу, але виключно з дозволу Національного банку України.

Для отримання дозволу на включення субординованого боргу до капіталу банку правління ПАТ "АКБ Банк" мало отримати схвалення регулятора та підтвердити, що борг відповідає вимогам до субординованих боргових зобов`язань, а саме: мінімальний термін договору субординованого боргу мав становити не менше ніж 5 років; такі зобов`язання в разі ліквідації банку мали виплачуватися після задоволення вимог усіх інших кредиторів та не мали бути забезпечені активами банку або інших осіб.

Також Верховний Суд виклав правові висновки про те, що дотримання підвищених вимог до коштів, за рахунок яких формується капітал банку, є досить важливим з огляду на те, що дозволяє в майбутньому покрити збитки (непередбачувані витрати) банку без ризику його неплатоспроможності, а в разі неплатоспроможності банку – забезпечити повернення коштів вкладникам та кредиторам банку; покращує інвестиційну привабливість України; є виконанням міжнародних стандартів, зокрема положень Базельської угоди (Basel III); сприяє зміцненню глобальної фінансової системи.

Наявність у Національного банку України як регулятора достатніх дискреційних повноважень для забезпечення безпеки банківських вкладів та стабільності (стійкості) банківської системи дозволяє оперативно реагувати на фінансові кризи, запобігати системним ризикам, які можуть мати ланцюговий ефект у фінансовій системі, а також підвищувати довіру вкладників та кредиторів банків. Усе це гарантує економічне зростання (відповідно до частини першої статті 17 Конституції України економічна безпека є однією з найважливіших функцій держави, справою всього Українського народу), а також дозволяє центральному банку держави здійснювати свою основну функцію – забезпечувати стабільність грошової одиниці (частина друга статті 99 Основного Закону України).

Постанова Верховного Суду від 02 жовтня 2024 року у справі №200/131/21-а (адміністративне провадження № К/990/12036/24).

Автор: Наталя Мамченко

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