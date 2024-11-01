Тлумачення «колізійного» пенсійного законодавства на користь людини – позиція Верховного Суду

Верховний Суд застосував принцип тлумачення норми права на користь особи під час вирішення пенсійного спору.

Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу фізичної особи, скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій та ухвалив нову постанову про задоволення позову до Головного управління ПФУ про визнання протиправними дій Управління щодо зменшення розміру пенсії позивача з 70% до 65% відповідних сум грошового забезпечення при проведенні перерахунку пенсії на підставі довідки про розмір грошового забезпечення та зобов’язання відповідача здійснити позивачу перерахунок та виплату пенсії з урахуванням розміру грошового забезпечення, зазначеного у довідці про розмір грошового забезпечення, обчисленої із застосуванням 70% відповідних сум грошового забезпечення.

Спірні правовідносини у цій справі стосувалися зменшення Управлінням відсоткового значення розміру пенсії позивача як учаснику ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС категорії 2, у порушення статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 9 квітня 1992 року № 2262-XII.

Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили у задоволенні позову, керуючись тим, що на момент здійснення перерахунку пенсії стаття 13 Закону України № 2262-ХІІ не передбачала 5-процентне збільшення пенсії для осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження служби і віднесені до категорії 2, а інша норма, яка б встановлювала таку доплату, в чинному законодавстві України відсутня, то правових підстав для нарахування наведеної 5-процентної доплати для таких осіб немає.

Крім того, суди попередніх інстанцій зауважили, що вищезгадані зміни в законодавстві не призвели до зниження розміру пенсії, а навпаки - привели до її збільшення, що нівелює аргументи стосовно можливого порушення прав позивача.

Натомість Верховний Суд не погодився з такими висновками судів попередніх інстанцій.

Спірним правовим питанням у цій справі була правомірність зменшення розміру пенсії при її перерахунку на підставі статті 63 Закону № 2262-ХІІ військовослужбовцю, який брав участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження служби і віднесений до категорії 2, у відсотковому співвідношенні (5%) до грошового забезпечення, з якого обчислюється його пенсія на підставі статті 13 Закону № 2262-ХІІ (у редакції, чинній на момент призначення пенсії позивачу).

Перевіряючи правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій вказаної норми Закону, Суд врахував, що згідно положень пункту в статті 13 Закону № 2262-XII особам, зазначеним у пунктах «а» і «б» цієї статті, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження служби і віднесені до категорії 1, розмір пенсії за вислугу років збільшується на 10 процентів, а віднесеним до категорій 2, 3 і 4 - на 5 процентів відповідних сум грошового забезпечення.

Крім того, Суд встановив, що відповідно до частини четвертої статті 63 Закону № 2262-ХІІ усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв`язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, на умовах, у порядку та розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо внаслідок перерахунку пенсій, передбаченого цією частиною, розміри пенсій звільненим із служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, є нижчими, зберігаються розміри раніше призначених пенсій.

Таким чином обов`язковою підставою для здійснення перерахунку пенсії є підвищення грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом.

Суд також наголосив, що на виконання цієї норми Кабінет Міністрів України визначив умови та порядок перерахунку пенсії за цим Законом у Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 року № 45.

Пунктом 4 Порядку № 45 передбачено, що перерахунок пенсії здійснюється на момент виникнення такого права і проводиться у строки, передбачені частинами другою і третьою статті 51 Закону. Якщо внаслідок перерахунку розмір зменшується, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі.

Суд врахував, що разом із Порядком № 45 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України № 1294, якою визначено нові види грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу державних органів.

Крім того, 30 серпня 2017 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову № 704 (набрала чинності з 1 березня 2018 року), якою затвердив тарифні сітки розрядів і коефіцієнтів посадових окладів, схеми тарифних розрядів, тарифних коефіцієнтів, додаткові види грошового забезпечення, розміри надбавки за вислугу років, а 21 лютого 2018 року Уряд прийняв Постанову № 103, пунктом 1 якої постановив перерахувати пенсії, призначені згідно із Законом № 2262-ХІІ до 1 березня 2018 (крім пенсій, призначених згідно із Законом особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції) та поліцейським), з урахуванням розміру окладу за посадою, військовим (спеціальним) званням, відсоткової надбавки за вислугу років за відповідною або аналогічною посадою, яку особа займала на дату звільнення із служби (на дату відрядження для роботи до органів державної влади, органів місцевого самоврядування або до сформованих ними органів, на підприємства, в установи, організації, вищі навчальні заклади), що визначені станом на 1 березня 2018 року відповідно до Постанови № 704.

При перерахунку пенсії позивача з 1 січня 2018 року відповідно до статті 63 Закону № 2262-ХІІ на підставі Постанови № 103 відсутні підстави для застосування механізму нового обчислення пенсії із застосуванням норм частини другої статті 13 указаного Закону, яка застосовується саме при призначенні пенсії, а тому при перерахунку пенсії змінною величиною є лише розмір грошового забезпечення, натомість відсоткове значення розміру основної пенсії, яке обчислювалося при її призначенні відповідно до наявної у позивача вислуги років, є незмінним.

У цій справі Верховний Суд виклав правовий висновок, відповідно до якого при перерахунку пенсії для осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження служби і віднесені до категорії 2, з огляду на положення статті 16 (подолання наслідків Чорнобильської катастрофи - катастрофи планетарного масштабу є обов`язком держави) у сукупності з положеннями частини п`ятою статті 17 (Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей) Конституції України, як виняток із загального правила, за чинного законодавчого регулювання застосовується тлумачення закону на користь особи (незастосування закону, який звужує права особи) у формі застосування попередньої редакції статті 13 Закону №2262-ХІІ (до внесення змін згідно із Законом № 3591-IV) змінною величиною є лише розмір грошового забезпечення, з якого обчислюється розмір пенсії, натомість відсоткове значення розміру основної пенсії, яке було визначене при її призначенні, є незмінним.

Забезпечення державою соціального захисту військовослужбовців, які під час проходження військової служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції є пріоритетним та має безумовний характер. Тобто заходи, спрямовані на забезпечення державою соціального захисту вказаної категорії осіб, не можуть бути скасовані чи звужені.

Постанова Верховного Суду від 23 вересня 2024 року у справі №600/5357/23-а (адміністративне провадження № К/990/11791/24).

Автор: Наталя Мамченко

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