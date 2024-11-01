ВРП відтермінувала відновлення роботи Білозерського райсуду Херсонської області

Херсонський міський суд Херсонської області продовжить розгляд справ, які надійшли на розгляд Білозерського райсуду Херсонської області до 28 лютого 2025 року включно.

Вища рада правосуддя повідомила, що у зв’язку з безпековою ситуацією в Херсонському регіоні 31 жовтня ухвалила рішення відтермінувати початок відновлення роботи Білозерського районного суду Херсонської області до 1 березня 2025 року, передає офіційний сайт ВРП.

Херсонський міський суд Херсонської області продовжить розгляд справ, які надійшли на розгляд цього суду до 28 лютого 2025 року включно.

У поданні голови Верховного Суду зазначено, зокрема, про те, що питання безпекової ситуації в регіоні залишається актуальним. Зокрема, окупаційні війська російської федерації у вересні вели активні обстріли Херсонської області, у тому числі на території селища Білозерка, внаслідок чого вчергове пошкоджено будівлю суду.

«З огляду на зазначене існує потреба у подальшому відтермінуванні відновлення територіальної підсудності судових справ Білозерського районного суду Херсонської області до 1 березня 2025 року», - заявили у ВРП.

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