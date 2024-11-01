ВСП отсрочил возобновление работы Белозерского райсуда Херсонской области

Херсонский городской суд Херсонской области продолжит рассмотрение дел, поступивших на рассмотрение Белозерского райсуда Херсонской области до 28 февраля 2025 включительно.

Высший совет правосудия сообщил, что в связи с ситуацией с безопасностью в Херсонском регионе 31 октября принял решение отсрочить начало возобновления работы Белозерского районного суда Херсонской области до 1 марта 2025 года, передает официальный сайт ВСП.

Херсонский городской суд Херсонской области продолжит рассмотрение дел, поступивших на рассмотрение этого суда до 28 февраля 2025 включительно.

В представлении председателя Верховного Суда отмечено, в частности, о том, что вопрос ситуации безопасности в регионе остается актуальным. В частности, оккупационные войска российской федерации в сентябре вели активные обстрелы Херсонской области, в том числе на территории поселка Белозерка, в результате чего в очередной раз повреждено здание суда.

«Учитывая указанное, существует потребность в дальнейшей отсрочке восстановления территориальной подсудности судебных дел Белозерского районного суда Херсонской области до 1 марта 2025 года», - заявили в ВСП.

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