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ВСП отсрочил возобновление работы Белозерского райсуда Херсонской области

11:27, 1 ноября 2024
Херсонский городской суд Херсонской области продолжит рассмотрение дел, поступивших на рассмотрение Белозерского райсуда Херсонской области до 28 февраля 2025 включительно.
ВСП отсрочил возобновление работы Белозерского райсуда Херсонской области
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Высший совет правосудия сообщил, что в связи с ситуацией с безопасностью в Херсонском регионе 31 октября принял решение отсрочить начало возобновления работы Белозерского районного суда Херсонской области до 1 марта 2025 года, передает официальный сайт ВСП.

Херсонский городской суд Херсонской области продолжит рассмотрение дел, поступивших на рассмотрение этого суда до 28 февраля 2025 включительно.

В представлении председателя Верховного Суда отмечено, в частности, о том, что вопрос ситуации безопасности в регионе остается актуальным. В частности, оккупационные войска российской федерации в сентябре вели активные обстрелы Херсонской области, в том числе на территории поселка Белозерка, в результате чего в очередной раз повреждено здание суда.

«Учитывая указанное, существует потребность в дальнейшей отсрочке восстановления территориальной подсудности судебных дел Белозерского районного суда Херсонской области до 1 марта 2025 года», - заявили в ВСП.

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