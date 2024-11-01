В квартире в Афинах произошел взрыв – полиция подозревает террористический акт

В результате взрыва погиб мужчина, а женщина получила серьезные ранения.

Источник фото: Reuters

В результате взрыва в квартире в Афинах один мужчина погиб, а женщина получила серьезные травмы. Об этом сообщает Reuters. Полиция Греции начала антитеррористическое расследование в связи с инцидентом, поскольку есть основания полагать, что взрыв вызвало взрывное устройство.

Взрыв уничтожил квартиру и нанес значительные повреждения во всем жилом доме в районе Ампелокипи. Пожарные эвакуировали пострадавшую женщину и изъяли тело мужчины, личность которого пока не установлена.

Ранее, во время долгового кризиса в Греции 2009-2018 годов, взрывы небольших бомб и поджоги стали привычным явлением, преимущественно нацеленные на политиков, судей и бизнесменов. Однако за последние годы количество таких инцидентов значительно уменьшилось.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.