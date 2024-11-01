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У квартирі в Афінах стався вибух – поліція підозрює терористичний акт

21:44, 1 листопада 2024
Унаслідок вибуху загинув чоловік, а жінка отримала серйозні поранення.
У квартирі в Афінах стався вибух – поліція підозрює терористичний акт
Джерело фото: Reuters
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Внаслідок вибуху в квартирі в Афінах один чоловік загинув, а жінка отримала серйозні травми. Про це повідомляє Reuters. Поліція Греції розпочала антитерористичне розслідування у зв’язку з інцидентом, оскільки є підстави вважати, що вибух викликав вибуховий пристрій.

Вибух знищив квартиру та завдав значних пошкоджень у всьому житловому будинку в районі Ампелокіпі. Пожежники евакуювали постраждалу жінку і вилучили тіло чоловіка, особа якого наразі не встановлена.

Раніше, під час боргової кризи в Греції 2009-2018 років, вибухи невеликих бомб і підпали стали звичним явищем, переважно націлені на політиків, суддів і бізнесменів. Однак за останні роки кількість таких інцидентів значно зменшилася.

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поліція Греція

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