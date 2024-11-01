У квартирі в Афінах стався вибух – поліція підозрює терористичний акт

Унаслідок вибуху загинув чоловік, а жінка отримала серйозні поранення.

Джерело фото: Reuters

Внаслідок вибуху в квартирі в Афінах один чоловік загинув, а жінка отримала серйозні травми. Про це повідомляє Reuters. Поліція Греції розпочала антитерористичне розслідування у зв’язку з інцидентом, оскільки є підстави вважати, що вибух викликав вибуховий пристрій.

Вибух знищив квартиру та завдав значних пошкоджень у всьому житловому будинку в районі Ампелокіпі. Пожежники евакуювали постраждалу жінку і вилучили тіло чоловіка, особа якого наразі не встановлена.

Раніше, під час боргової кризи в Греції 2009-2018 років, вибухи невеликих бомб і підпали стали звичним явищем, переважно націлені на політиків, суддів і бізнесменів. Однак за останні роки кількість таких інцидентів значно зменшилася.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.