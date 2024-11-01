Чи декриміналізує несанкціоноване втручання в роботу комп’ютера нова редакція ст 361 КК України — постанова ККС ВС

ККС ВС наголосив, що у новій редакції диспозиція ст. 361 КК України не свідчить про повну декриміналізацію діянь, пов’язаних із несанкціонованим втручанням у роботу комп’ютера.

Нова редакція ст. 361 КК України, викладена в Законі України від 24 березня 2022 року № 2149-IX, не декриміналізує несанкціоноване втручання в роботу комп’ютера. Такого висновку Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду дійшов за результатами розгляду справи від 19 вересня 2024 року № 735/739/20 (провадження № 51-2737км23).

У цьому кримінальному провадженні прокурор вказував, що апеляційний суд безпідставно закрив кримінальне провадження на підставі п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України, адже викладена в Законі України від 24 березня 2022 року № 2149-IX «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинністю в умовах дії воєнного стану» у новій редакції диспозиція ст. 361 КК України не свідчить про повну декриміналізацію діянь, пов’язаних із несанкціонованим втручанням у роботу комп’ютера, а охоплюється поняттям інформаційної (автоматизованої) системи.

Скасовуючи ухвалу апеляційного суду і призначаючи новий розгляд у суді апеляційної інстанції, Верховний Суд зазначив, що відповідно до ст. 1 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», чинного на час подій у цій справі, інформаційною (автоматизованою) системою визначалася організаційно-технічна система, в якій реалізується технологія обробки інформації з використанням технічних і програмних засобів. Комп’ютер, за несанкціоноване втручання в роботу якого було засуджено обвинуваченого судом першої інстанції, відповідав цьому визначенню, оскільки становив собою сукупність апаратних і програмних засобів, інтегрованих для виконання операцій з обробки інформації.

З огляду на це використаний у новій редакції ст. 361 КК України термін «інформаційна (автоматизована) система» охоплює також комп’ютер як різновид такої системи. Відповідно, зміна термінології в диспозиції і використання законодавцем ширшого поняття, яке охоплює вужче поняття, використане в попередній редакції того ж положення, не означає декриміналізацію діяння.

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