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Декриминализует ли несанкционированное вмешательство в работу компьютера новая редакция ст 361 УК Украины — постановление КУС ВС

13:02, 1 ноября 2024
КУС ВС подчеркнул, что в новой редакции диспозиция ст. 361 УК Украины не свидетельствует о полной декриминализации действий, связанных с несанкционированным вмешательством в работу компьютера.
Декриминализует ли несанкционированное вмешательство в работу компьютера новая редакция ст 361 УК Украины — постановление КУС ВС
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Новая редакция ст. 361 УК Украины, изложенная в Законе Украины от 24 марта 2022 г. № 2149-IX, не декриминализирует несанкционированное вмешательство в работу компьютера. Такой вывод Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда пришел по результатам рассмотрения дела от 19 сентября 2024 года № 735/739/20 (производство № 51-2737км23).

В этом уголовном производстве прокурор указывал, что апелляционный суд безосновательно закрыл уголовное производство на основании п. 1-1 ч. 2 ст. 284 УПК Украины, ведь изложена в Законе Украины от 24 марта 2022 года № 2149-IX «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины о повышении эффективности борьбы с киберпреступностью в условиях действия военного положения» в новой редакции диспозиция ст. 361 УК Украины не свидетельствует о полной декриминализации действий, связанных с несанкционированным вмешательством в работу компьютера, а охватывается понятием информационной (автоматизированной) системы.

Отменяя определение апелляционного суда и назначая новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции, Верховный Суд отметил, что в соответствии со ст. 1 Закона Украины «О защите информации в информационно-коммуникационных системах», действующего на время событий по этому делу, информационной (автоматизированной) системой определялась организационно-техническая система, в которой реализуется технология обработки информации с использованием технических и программных средств. Компьютер, за несанкционированное вмешательство в работу которого был осужден обвиняемый судом первой инстанции, отвечал этому определению, поскольку представлял собой совокупность аппаратных и программных средств, интегрированных для выполнения операций по обработке информации.

Учитывая это, использованный в новой редакции ст. 361 УК Украины термин «информационная (автоматизированная) система» охватывает также компьютер как разновидность такой системы. Соответственно, изменение терминологии в диспозиции и использование законодателем более широкого понятия, охватывающего более узкое понятие, использованное в предыдущей редакции того же положения, не означает декриминализацию деяния.

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