В Киеве будут судить директора общества, где токарю оторвало 2 пальца на станке

61-летнего директора компании обвиняют в травмировании токаря из-за несоблюдения правил безопасности.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

В Подольской окружной прокуратуре Киева завершили расследование дела в отношении 61-летнего директора одного из столичных обществ, которого обвиняют в нарушении правил безопасности во время работ с повышенной опасностью, что привело к тяжелому травмированию работника. Обвинительный акт уже направлен в суд (ч. 1 ст. 272 УК Украины). Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Инцидент произошел, когда 62-летний токарь 5 разряда выполнял работы по очистке металлической трубы от ржавчины с помощью токарно-винторезного станка. Во время работы пальцы токаря попали между наждачной бумагой и трубой, в результате чего он получил травматическую ампутацию двух пальцев правой руки.

Расследование выявило, что директор не контролировал соблюдение работником правил работы с оборудованием, не проверял знания токаря по вопросам охраны труда и не обеспечивал соблюдение инструкций по безопасности. Несмотря на это, он допустил токаря к выполнению опасных работ.

Директору грозит ограничение свободы на срок до трех лет, а также возможно лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок или без этого наказания.

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