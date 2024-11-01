У Києві судитимуть директора товариства, де токарю відірвало 2 пальці на станку

61-річного директора компанії звинувачують у травмуванні токаря через недотримання правил безпеки.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

У Подільській окружній прокуратурі Києва завершили розслідування справи щодо 61-річного директора одного з столичних товариств, якого обвинувачують у порушенні правил безпеки під час робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до тяжкого травмування працівника. Обвинувальний акт уже направлено до суду (ч. 1 ст. 272 КК України). Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Інцидент стався, коли 62-річний токар 5 розряду виконував роботи з очищення металевої труби від іржі за допомогою токарно-гвинторізного станка. Під час роботи пальці токаря потрапили між наждачним папером і трубою, внаслідок чого він зазнав травматичної ампутації двох пальців правої руки.

Розслідування виявило, що директор не контролював дотримання працівником правил роботи з устаткуванням, не перевіряв знання токаря з питань охорони праці та не забезпечував дотримання інструкцій з безпеки. Незважаючи на це, він допустив токаря до виконання небезпечних робіт.

Директору загрожує обмеження волі на термін до трьох років, а також можливе позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той же строк або без цього покарання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.