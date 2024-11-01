Українців попередили про можливі графіки відключення світла вже з наступного тижня

З наступного тижня через холод в Україні можуть ввести погодинні графіки відключення електроенергії.

Член наглядової ради «Центренерго» Володимир Величко прогнозує, що вже з наступного тижня через суттєве зниження температури можуть бути впроваджені погодинні графіки відключення електроенергії. Він зазначив, що синоптики передбачають істотне похолодання, що вимагатиме активізації заходів для балансування енергосистеми, включаючи аварійну допомогу від операторів сусідніх країн. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«З наступного тижня синоптики прогнозують відчутне зниження температури. Для енергетиків це означає, що для балансування енергосистеми необхідно буде задіяти більш суттєві заходи – такі як аварійна допомога від операторів суміжних країн. Але до застосування аварійної допомоги необхідно максимально використати власні ресурси. В разі, якщо НЕК «Укренерго» не вдасться витримати баланс енергосистеми, буде застосування графіків відключень», – пояснив Величко. Він також повідомив, що після зниження середньої добової температури у жовтні спостерігається зростання споживання електроенергії.

Величко зауважив, що через похолодання зросте споживання і в європейських країнах, що може призвести до підвищення цін на електроенергію, включаючи зменшення частки відновлювальних джерел. Він підкреслив, що без підвищення цінових обмежень (прайс-кепів) на спотовому ринку імпорт електроенергії буде недоступний, особливо в періоди різкого похолодання.

Наразі НКРЕКП почала процедуру перегляду прайс-кепів на користь збільшення, що підтримують більшість учасників енергоринку. Величко також зазначив, що «Центренерго» продовжує ремонтно-відновлювальні роботи на своїх ТЕС, плануючи підключити до енергосистеми майже 1 ГВт генеруючої потужності.

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