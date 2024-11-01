У київському ТЦК заявили, що найважливіше на сьогодні – комунікація з суспільством та ЗМІ

У відомстві наголосили, що важливо, щоб громадяни та військовозобов’язані почули правду про роботу ТЦК.

Фото: 24tv.ua

Заступник начальника київського ТЦК та СП Андрій Примаченко заявив, що для ТЦК Київської області найважливіше сьогодні – комунікація з суспільством та пресою.

«Для в Територіальних центрах комплектації та соціальної підтримки Київської області дуже важливо, щоб народ України, військовозобов’язані, почули саме ту правду про нашу роботу, яку ми проводимо, тому ми комунікуємо з різними медійним закладами, пресою і доносимо дійсно реальні речі, які відбуваються в Територіальних центрах комплектації та соціальної підтримки», - сказав він.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, які вироки виносять суди громадянам, які повідомляють про роботу ТЦК у соцмережах.

Нагадаємо, що в Києві у працівників Голосіївського районного ТЦК під час обшуків знайшли $1,2 мільйона. За даними слідства, підозрювані організували схему одержання хабарів чоловіків, які підлягають мобілізації.

Додамо, Харківський ТЦК заявив про напад на своїх працівників.

Крім того, у Києві затримали помічника начальника Подільського ТЦК, який за хабар обіцяв відстрочку від мобілізації.

Також повідмолялося, що у разі несплати штрафу від ТЦК вживаються заходи примусового виконання рішень шляхом звернення стягнення на кошти та майно боржника.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.