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У Дії тестують новий сервіс для імпортерів та експортерів валютних розрахунків без черг

10:57, 1 листопада 2024
Підприємці зможуть легко продовжити валютні розрахунки.
У Дії тестують новий сервіс для імпортерів та експортерів валютних розрахунків без черг
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У Дії анонсували запуск нового сервісу, який дозволить підприємцям без зайвих зусиль продовжити строки валютних розрахунків, що є важливим для уникнення штрафів за затримки у сплаті за імпортовані та експортовані товари.

Щоб перевірити функціональність нової послуги, розпочинається бета-тестування. Учасники тесту зможуть отримати висновок від Міністерства економіки прямо з ноутбука без потреби у чергах та паперовій тяганині. Раніше для цього потрібно було подавати заяву та документи особисто або через портал Мінекономіки, а потім чекати на паперовий висновок. Тепер вся процедура проходитиме онлайн з швидким зворотним зв’язком для виправлення можливих помилок.

Приєднатися до бета-тесту можуть керівники юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ФОП), які мають верифікований податковий номер.

Цей запуск є частиною проєкту єДозвіл, що реалізується Міністерством економіки України спільно з Міністерством цифрової трансформації за фінансової підтримки Європейського Союзу в рамках ініціативи EU4DigitalUA. Консультаційну підтримку надає проєкт EU4Business: SME Policies and Institutions Support (SMEPIS), що реалізується Ecorys у партнерстві з GIZ, BRDO та Civitta. Бізнес-аналіз і модернізація Порталу Дія для нової послуги здійснюється за сприяння проєкту «Підтримка цифрової трансформації», фінансованого USAID та UK Dev. Партнерами проєкту є BRDO та Фонд Східна Європа.

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