Дитячий трамвай біля McDonald's на Солом’янці відправили на металобрухт

Трамвай № 5380 виявили на металобрухті у Василькові.

Дитячий трамвай біля ресторану McDonald's на Солом’янці відправили на металолом. Ресторан намагався викупити вагон, але отримав відмову.

Як повідомляє транспортна спільнота «Управа КПТ», трамвай, відомий як «мактрам», було виявлено на металобазі у Василькові. Вагон № 5380 Tatra T3 тривалий час стояв на Севастопольській площі та використовувався як дитяча кімната.

Цей трамвай, виготовлений у Чехії компанією CKD, прибув до Києва у 1976 році і обслуговував маршрути до 1998 року. Після капітального ремонту в Дарницькому депо, де заварили середні двері, вагон перетворили на інсталяцію та розважальну зону для дітей.

Проте в останні роки трамвай не використовувався і залишався на місці. У жовтні 2024 року він зник з території ресторану, що викликало занепокоєння серед місцевих жителів та транспортних ентузіастів.

Джерело фото: Управа КПТ

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