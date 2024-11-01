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Детский трамвай возле McDonald's на Соломенке отправили на металлолом

10:39, 1 ноября 2024
Трамвай № 5380 обнаружили на металлолом в Василькове.
Детский трамвай возле McDonald's на Соломенке отправили на металлолом
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Детский трамвай возле ресторана McDonald's на Соломенке отправили на металлолом. Ресторан пытался выкупить вагон, но получил отказ.

Как сообщает транспортное сообщество «Управа КПТ», трамвай, известный как «мактрам», был обнаружен на металлобазе в Василькове. Вагон № 5380 Tatra T3 долгое время стоял на Севастопольской площади и использовался как детская комната.

Этот трамвай, изготовленный в Чехии компанией CKD, прибыл в Киев в 1976 году и обслуживал маршруты до 1998 года. После капитального ремонта в Дарницком депо, где заварили средние двери, вагон превратили в инсталляцию и развлекательную зону для детей.

Однако в последние годы трамвай не использовался и оставался на месте. В октябре 2024 года он исчез с территории ресторана, что вызвало беспокойство среди местных жителей и транспортных энтузиастов.

Источник фото: Управа КПТ

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Киев McDonald's

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