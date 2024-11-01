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С 1 ноября Польша ввела новые требования для международных автомобильных перевозок

11:32, 1 ноября 2024
Украинцев предупредили, что в случае нарушения новых требований — будут штрафы.
С 1 ноября Польша ввела новые требования для международных автомобильных перевозок
Фото: ukrinform.com
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Государственная таможенная служба Украины сообщила, что Польша ввела новые требования для международных автомобильных перевозок по ее территории. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что с 1 ноября 2024 года водители должны иметь при себе уникальный регистрационный номер сообщения в Реестр международных автомобильных перевозок (RMPD) в системе электронного надзора за транспортом (SENT) или заменяющий его документ.

Кроме того, во время перевозки следует обеспечить передачу геолокационных данных транспортного средства, а также включить локатор до начала перевозки. В случае неисправности локатора более часа водитель должен остановиться на ближайшей стоянке.

«Нарушение новых требований приведет к наложению штрафа от 1 500 до 12 000 злотых, согласно нарушению, которое было совершено», - сказано в сообщении.

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Польша Украина

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