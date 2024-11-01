З 1 листопада Польща запровадила нові вимоги для міжнародних автомобільних перевезень

Українців попередили, що у разі порушення нових вимог – будуть штрафи.

Фото: ukrinform.com

Державна митна служба України повідомила, що Польща запровадила нові вимоги для міжнародних автомобільних перевезень її територією. Про це поінформували у пресслужбі відомства.

Зазначається, що з 1 листопада 2024 року водії повинні мати при собі унікальний реєстраційний номер повідомлення до Реєстру міжнародних автомобільних перевезень (RMPD) у системі електронного нагляду за транспортом (SENT) або документ, що його замінює.

Крім того, під час перевезення потрібно забезпечити передавання геолокаційних даних транспортного засобу, а також увімкнути локатор до початку перевезення. У разі несправності локатора понад одну годину водій повинен зупинитися на найближчій стоянці.

«Порушення нових вимог призведе до накладення штрафу від 1 500 до 12 000 злотих, відповідно до порушення, яке було вчинено», - сказано у повідомленні.

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