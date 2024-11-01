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СБУ затримала ексдепутата міськради, який коригував удари по Сумщині

11:15, 1 листопада 2024
Ексдепутат Партії регіонів затриманий за шпигунство на користь ФСБ.
СБУ затримала ексдепутата міськради, який коригував удари по Сумщині
Джерело фото: СБУ
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Служба безпеки України затримала 48-річного ексдепутата Шосткінської міської ради від забороненої Партії регіонів, який працював на російську ФСБ та надавав координати для ударів по Сумщині. Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, чоловік шпигував за українськими силами оборони, фіксуючи місця дислокації військ та напрямки руху ешелонів ЗСУ. Він використовував власне авто для об’їзду місцевості, де робив фотографії та відеозаписи. Зрадник також намагався отримати інформацію від знайомих під час побутових розмов.

Зібрані відомості він передавав кадровому співробітнику ФСБ у Брянській області. У своїх агентурних звітах ексдепутат закликав рашистів завдавати ударів по місту, зокрема по будівлях територіального центру комплектування.

Співробітники СБУ задокументували його злочини та затримали за місцем проживання у Шостці. Під час обшуку у затриманого вилучили мобільний телефон із доказами підривної діяльності.

Служба безпеки повідомила ексдепутату про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Зловмисник наразі перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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