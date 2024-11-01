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СБУ задержала экс-депутата горсовета, который корректировал удары по Сумщине

11:15, 1 ноября 2024
Экс-депутат Партии регионов задержан за шпионаж в пользу ФСБ.
СБУ задержала экс-депутата горсовета, который корректировал удары по Сумщине
Источник фото: СБУ
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Служба безопасности Украины задержала 48-летнего экс-депутата Шосткинского городского совета от запрещенной Партии регионов, который работал на российскую ФСБ и предоставлял координаты для ударов по Сумской области. Об этом сообщили в СБУ.

По данным следствия, мужчина шпионил за украинскими силами обороны, фиксируя места дислокации войск и направления движения эшелонов ВСУ. Он использовал собственное авто для объезда местности, где делал фотографии и видеозаписи. Предатель также пытался получить информацию от знакомых во время бытовых разговоров.

Собранные сведения он передавал кадровому сотруднику ФСБ в Брянской области. В своих агентурных отчетах экс-депутат призывал рашистов наносить удары по городу, в частности по зданиям территориального центра комплектования.

Сотрудники СБУ задокументировали его преступления и задержали по месту жительства в Шостке. Во время обыска у задержанного изъяли мобильный телефон с доказательствами подрывной деятельности.

Служба безопасности сообщила экс-депутату о подозрении по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Злоумышленник сейчас находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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