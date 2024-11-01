США и НАТО должны рассмотреть возможность удара по войскам КНДР в Украине, – конгрессмен Майк Тернер

Конгрессмен Майк Тернер считает, что участие в войне против Украины войск КНДР должно стать красной линией для США и НАТО.

Фото: 1tv.ge

США и союзники по НАТО должны предоставить возможность Украине отвечать на атаки россии ударами западным оружием по объектам вглубь россии, а также они должны рассмотреть возможность нападения «непосредственно на северокорейские войска», если они будут находиться на территории Украины и будут участвовать в боевых действиях на стороне россии. Об этом заявил конгрессмен, глава комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер, передает «Голос Америки».

По его словам, участие в войне против Украины войск КНДР должно стать красной линией для США и НАТО, поскольку россия не должна «открывать сезон» на безнаказанные удары по Украине и приглашать для этого иностранные войска.

«Я считаю, что США и союзники по НАТО должны серьезно обсудить и рассмотреть возможность нападения непосредственно на северокорейские войска, если они в Украине, и которые атакуют ее», - сказал он.

По словам Тернера, северокорейским войскам не место в Европе, они не должны нападать на европейскую страну.

«И я считаю, что в интересах НАТО и Соединенных Штатов как члена НАТО, чтобы азиатские, северокорейские коммунистические войска не маршировали в европейскую страну и не нападали на нее», - отметил сенатор.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не намерена инициировать отправку военного контингента из стран-партнеров на фронт после информации об участии военных КНДР в войне на стороне рф.

Как известно, делегация из Южной Кореи прибудет в Украину для обсуждения присутствия войск КНДР в россии.

В Белом доме назвали возможное участие военных из КНДР в войне на стороне россии «новым уровнем отчаяния путина».

Ранее сообщалось, что Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил присутствие военных КНДР на Курщине.

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