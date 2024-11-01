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США і НАТО мають розглянути можливість удару по військах КНДР в Україні, – конгресмен Майк Тернер

10:21, 1 листопада 2024
Конгресмен Майк Тернер вважає, що участь у війні проти України військ КНДР має стати червоною лінією для США та НАТО.
США і НАТО мають розглянути можливість удару по військах КНДР в Україні, – конгресмен Майк Тернер
Фото: 1tv.ge
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США і союзники по НАТО повинні надати можливість Україні відповідати на атаки росії ударами західною зброєю по об’єктах вглиб рф, а також вони мають розглянути можливість нападу «безпосередньо на північнокорейські війська», якщо вони перебуватимуть на території Україні і братимуть участь у бойових діях на боці росії. Про це заявив конгресмен, голова комітету з розвідки Палати представників Майк Тернерпередає «Голос Америки».

За його словами, участь у війні проти України військ КНДР має стати червоною лінією для США та НАТО, бо росія неповинна «відкривати сезон» на безкарні удари по Україні і запрошувати для цього іноземні війська.

«Я вважаю, що США і союзники по НАТО повинні серйозно обговорити і розглянути можливість нападу безпосередньо на північнокорейські війська, якщо вони є в Україні, і які атакують її», - сказав він.

За словами Тернера, північнокорейським військам не місце в Європі, вони не мають нападати на європейську країну.

«І я вважаю, що в інтересах НАТО та Сполучених Штатів як члена НАТО, щоб азійські, північнокорейські комуністичні війська не марширували до європейської країни та не нападали на неї», - зазначив сенатор.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має наміру ініціювати відправлення військового контингенту з країн-партнерів на фронт після інформації про участь військових КНДР у війні на боці рф.

Як відомо,  делегація з Південної Кореї прибуде в Україну для обговорення присутності військ КНДР у росії.

У Білому домі назвали можливу участь військових з КНДР у війні на боці росії «новим рівнем відчаю путіна».

Раніше повідомлялося, що Генсек НАТО Марк Рютте підтвердив присутність військових КНДР на Курщині.

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США НАТО Україна

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