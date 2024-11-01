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В Дії тестируют новый сервис для импортеров и экспортеров валютных расчетов без очередей

10:57, 1 ноября 2024
Предприниматели смогут легко продлить валютные расчеты.
В Дії тестируют новый сервис для импортеров и экспортеров валютных расчетов без очередей
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В Дії анонсировали запуск нового сервиса, который позволит предпринимателям без лишних усилий продлить сроки валютных расчетов, что важно для избежания штрафов за задержки в оплате за импортируемые и экспортируемые товары.

Чтобы проверить функциональность новой услуги, начинается бета-тестирование. Участники теста смогут получить заключение от Министерства экономики прямо с ноутбука без необходимости в очередях и бумажной волоките. Ранее для этого нужно было подавать заявление и документы лично или через портал Минэкономики, а затем ждать бумажного заключения. Теперь вся процедура будет проходить онлайн с быстрой обратной связью для исправления возможных ошибок.

Присоединиться к бета-тесту могут руководители юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которые имеют верифицированный налоговый номер.

Этот запуск является частью проекта еДозвил, который реализуется Министерством экономики Украины совместно с Министерством цифровой трансформации при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках инициативы EU4DigitalUA. Консультационную поддержку оказывает проект EU4Business: SME Policies and Institutions Support (SMEPIS), который реализуется Ecorys в партнерстве с GIZ, BRDO и Civitta. Бизнес-анализ и модернизация Портала Дія для новой услуги осуществляется при содействии проекта «Поддержка цифровой трансформации», финансируемого USAID и UK Dev. Партнерами проекта являются BRDO и Фонд Восточная Европа.

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штраф / штрафы предприниматель Дия

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