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В киевском ТЦК заявили, что самое важное на сегодняшний день – коммуникация с обществом и СМИ

10:44, 1 ноября 2024
В ведомстве подчеркнули, что важно, чтобы граждане и военнообязанные услышали правду о работе ТЦК.
В киевском ТЦК заявили, что самое важное на сегодняшний день – коммуникация с обществом и СМИ
Фото: 24tv.ua
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Заместитель начальника киевского ТЦК и СП Андрей Примаченко заявил, что для ТЦК Киевской области самое важное сегодня – коммуникация с обществом и прессой.

 «Для Территориальных центров комплектации и социальной поддержки Киевской области очень важно, чтобы народ Украины, военнообязанные, услышали именно ту правду о нашей работе, которую мы проводим, поэтому мы общаемся с различными медийными заведениями, прессой и доносим действительно реальные вещи, которые проходят в Территориальных центрах комплектации и социальной поддержки», - сказал он.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, какие приговоры выносят суды гражданам, сообщающим о работе ТЦК в соцсетях.

Напомним, что в Киеве у работников Голосеевского районного ТЦК во время обысков было найдено $1,2 миллиона. По данным следствия, подозреваемые организовали схему получения взяток от мужчин, подлежащих мобилизации.

Добавим, Харьковский ТЦК заявил о нападении на своих работников.

Кроме того, в Киеве задержан помощник начальника Подольского ТЦК, который за взятку обещал отсрочку от мобилизации.

Также сообщалось, что при неуплате штрафа от ТЦК принимаются меры принудительного исполнения решений путем обращения взыскания на средства и имущество должника.

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Киев ТЦК

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