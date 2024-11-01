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Украинцев предупредили о возможных графиках отключения света уже со следующей недели

11:50, 1 ноября 2024
Со следующей недели из-за холода в Украине могут ввести почасовые графики отключения электроэнергии.
Украинцев предупредили о возможных графиках отключения света уже со следующей недели
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Член наблюдательного совета «Центрэнерго» Владимир Величко прогнозирует, что уже со следующей недели из-за существенного снижения температуры могут быть внедрены почасовые графики отключения электроэнергии. Он отметил, что синоптики предсказывают существенное похолодание, что потребует активизации мер для балансировки энергосистемы, включая аварийную помощь от операторов соседних стран. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Со следующей недели синоптики прогнозируют ощутимое снижение температуры. Для энергетиков это означает, что для балансировки энергосистемы необходимо будет задействовать более существенные меры - такие как аварийная помощь от операторов сопредельных стран. Но до применения аварийной помощи необходимо максимально использовать собственные ресурсы. В случае, если НЭК «Укрэнерго» не удастся выдержать баланс энергосистемы, будет применение графиков отключений», - пояснил Величко. Он также сообщил, что после снижения средней суточной температуры в октябре наблюдается рост потребления электроэнергии.

Величко отметил, что из-за похолодания возрастет потребление и в европейских странах, что может привести к повышению цен на электроэнергию, включая уменьшение доли возобновляемых источников. Он подчеркнул, что без повышения ценовых ограничений (прайс-кепов) на спотовом рынке импорт электроэнергии будет недоступен, особенно в периоды резкого похолодания.

Сейчас НКРЭКУ начала процедуру пересмотра прайс-кэпов в пользу увеличения, что поддерживают большинство участников энергорынка. Величко также отметил, что «Центрэнерго» продолжает ремонтно-восстановительные работы на своих ТЭС, планируя подключить к энергосистеме почти 1 ГВт генерирующей мощности.

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