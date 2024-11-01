Все социальные выплаты в следующем году будут обеспечены в полной мере, – Роксолана Пидласа

В 2025 году будут выплачены все социальные выплаты или даже станут больше после индексации.

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Верховная Рада Украины в первом чтении приняла проект бюджета на 2025 год и направила бюджетные выводы в правительство. У Кабинета Министров есть две недели для обработки рекомендаций парламента и подготовки бюджета ко второму чтению. Основными статьями расходов остаются безопасность, оборона и социальная сфера. Все социальные выплаты будут обеспечены в полном объеме. Об этом сообщила председатель парламентского Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, пишет пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

«Безопасность и оборона финансируется из наших собственных ресурсов, то есть из налогов, таможенных платежей, средств, которые Нацбанк и государственные предприятия перечисляют в госбюджет, и т. п. К сожалению, расходы на оборону не могут превышать имеющиеся собственные ресурсы, тогда как невоенные расходы финансируются из международных средств и денег, которые предоставляют партнеры напрямую в государственный бюджет. Вот здесь мы ограничены той суммой, которую в следующем году международные партнеры готовы выделить на покрытие дефицита государственного бюджета Украины», - отметила политик.

Пидласа также подчеркнула, что в парламенте велось много дискуссий относительно повышения поддержки украинских граждан через государственный бюджет.

«Я хочу заверить украинцев, что все социальные выплаты будут обеспечены в полной мере. Если кто-то получал какую-то выплату в 2024 году, то он точно будет получать ее в 2025 году в таком же размере или даже в большем после индексации», - добавила она.

Напомним, Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект Госбюджета на 2025 год. Были приняты в целом бюджетные выводы. Также была всего одна правка - по зарплатам прокуроров.

Также мы писали, что Правительству поручат проверить украинцев, которые получают «чернобыльскую пенсию». Доплата неработающим пенсионерам в зоне отселения, будет выплачиваться только тем, кто действительно жил в зоне отчуждения с 1986 по 1993 год. Об этом отметила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, комментируя поправки к законопроекту 12000 о Государственном бюджете на 2025 год, которые учел комитет.

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