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НБУ виводить з обігу банкноти 50 і 200 гривень старого зразка

11:04, 18 жовтня 2024
З 1 листопада НБУ розпочинає вилучати з обігу банкноти номіналом 50 та 200 гривень зразків 2003–2007 років.
НБУ виводить з обігу банкноти 50 і 200 гривень старого зразка
Джерело фото: НБУ
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Нацбанк повідомив, що буде поступово замінювати банкноти номіналами 50 та 200 гривень на аналогічні, але сучасного покоління.

Так, з 1 листопада цього року НБУ розпочинає поступову заміну зразків 2003 – 2007 років (тобто старого зразка) на банкноти зразка 2014 року та наступних років випуску.

Водночас у Нацбанку наголосили, що банкноти старого зразка залишатимуться дійсним платіжним засобом, а громадяни без обмежень зможуть продовжувати ними розраховуватися, їх не потрібно спеціально обмінювати.

Головна ціль такого рішення – підвищення якості готівки в обігу, а заміна банкнот номіналами 50 та 200 гривень старого зразка завершить цей процес. Як наслідок, банкнотно-монетний ряд гривні міститиме лише грошові знаки сучасного покоління.

«Національний банк з метою підвищення якості готівки в обігу комплексно працює над оптимізацією готівкового обігу та послідовно замінює в обігу всі банкноти попередніх років на більш сучасні та захищені», - пояснюють там.

Як відбуватиметься поступова заміна:

  • банки не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій;
  • Національний банк припинить видавати ці банкноти банкам, інкасаторським компаніям та компаніям з оброблення готівки.

Потрапляючи в банки, банкноти номіналом 500 гривень старого зразка не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться з обігу та передаватимуться до НБУ для подальшого їхнього перерахування та утилізації.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що з 1 серпня НБУ розпочав вилучати з обігу банкноти номіналом 500 гривень зразків 2003–2007 років.

Крім того, Нацбанк заявив, що вводить в обіг нові банкноти номіналом 500 та 1000 гривень.

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гроші НБУ

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