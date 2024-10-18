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НБУ выводит из обращения банкноты 50 и 200 гривен старого образца

11:04, 18 октября 2024
С 1 ноября НБУ начинает изымать из обращения банкноты номиналом 50 и 200 гривен образцов 2003-2007 годов.
НБУ выводит из обращения банкноты 50 и 200 гривен старого образца
Источник фото: НБУ
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Нацбанк сообщил, что будет постепенно заменять банкноты номиналами 50 и 200 гривен аналогичными, но современного поколения.

Так, с 1 ноября этого года НБУ начинает постепенную замену образцов 2003-2007 годов (т.е. старого образца) на банкноты образца 2014 года и последующих лет выпуска.

В то же время, в Нацбанке отметили, что банкноты старого образца будут оставаться действительным платежным средством, а граждане без ограничений смогут продолжать ими рассчитываться, их не нужно специально обменивать.

Главная цель такого решения – повышение качества наличных денег в обращении, а замена банкнот номиналами 50 и 200 гривен старого образца завершит этот процесс. Как следствие, банкнотно-монетный ряд гривни будет содержать только денежные знаки современного поколения.

«Национальный банк с целью повышения качества наличных денег в обращении комплексно работает над оптимизацией наличного обращения и последовательно заменяет все банкноты предыдущих лет на более современные и защищенные», - объясняют там.

Как будет происходить постепенная замена:

  • банки не будут выдавать из касс такие банкноты по всем видам наличных операций;
  • Национальный банк перестанет выдавать эти банкноты банкам, инкассаторским компаниям и компаниям по обработке наличных денег.

Попадая в банки, банкноты номиналом 500 гривен старого образца не будут больше возвращаться в обращение, а будут изыматься из обращения и передаваться в НБУ для дальнейшего их перечисления и утилизации.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что с 1 августа НБУ начал изымать из обращения банкноты номиналом 500 гривен образцов 2003-2007 годов.

Кроме того, Нацбанк заявил, что вводит в обращение новые банкноты номиналом 500 и 1000 гривен.

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деньги НБУ

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