НБУ начинает выводить из обращения банкноты 500 гривен старого образца

Нацбанк сообщил, что будут постепенно заменяться банкноты 500 гривен старого образца в обращении на более современные и защищенные. Так, с 1 августа этого года НБУ начинает изымать из обращения банкноты номиналом 500 гривен образцов 2003-2007 годов для постепенной их замены на банкноты образца 2014 года и последующих лет выпуска.
В то же время, в Нацбанке отметили, что банкноты старого образца будут оставаться действительным платежным средством, а граждане без ограничений смогут продолжать ими рассчитываться, их не нужно специально обменивать.
Главная цель такого решения – повышение качества наличных денег в обращении, учитывая износ банкнот номиналом 500 гривен старого образца, которые уже почти 18 лет находятся в обращении, в том числе более восьми последних лет, одновременно с банкнотами современного поколения.
Как будет происходить постепенная замена?
НБУ совместно с банками будет постепенно изымать из наличного обращения указанные банкноты, в частности:
Попадая в банки, банкноты номиналом 500 гривен старого образца не будут больше возвращаться в обращение, а будут изыматься из обращения и передаваться в НБУ для дальнейшего их перечисления и утилизации.
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