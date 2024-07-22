НБУ начинает выводить из обращения банкноты 500 гривен старого образца

С 1 августа НБУ начинает изымать из обращения банкноты номиналом 500 гривен образцов 2003-2007 годов.

Источник фото: НБУ

Нацбанк сообщил, что будут постепенно заменяться банкноты 500 гривен старого образца в обращении на более современные и защищенные. Так, с 1 августа этого года НБУ начинает изымать из обращения банкноты номиналом 500 гривен образцов 2003-2007 годов для постепенной их замены на банкноты образца 2014 года и последующих лет выпуска.

В то же время, в Нацбанке отметили, что банкноты старого образца будут оставаться действительным платежным средством, а граждане без ограничений смогут продолжать ими рассчитываться, их не нужно специально обменивать.

Главная цель такого решения – повышение качества наличных денег в обращении, учитывая износ банкнот номиналом 500 гривен старого образца, которые уже почти 18 лет находятся в обращении, в том числе более восьми последних лет, одновременно с банкнотами современного поколения.

Как будет происходить постепенная замена?

НБУ совместно с банками будет постепенно изымать из наличного обращения указанные банкноты, в частности:

банки Украины не будут выдавать из касс такие банкноты по всем видам наличных операций;

Национальный банк перестанет подкреплять такими банкнотами кассы банков.

Попадая в банки, банкноты номиналом 500 гривен старого образца не будут больше возвращаться в обращение, а будут изыматься из обращения и передаваться в НБУ для дальнейшего их перечисления и утилизации.

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