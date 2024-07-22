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НБУ починає виводити з обігу банкноти 500 гривень старого зразка

12:24, 22 липня 2024
З 1 серпня НБУ розпочинає вилучати з обігу банкноти номіналом 500 гривень зразків 2003–2007 років.
НБУ починає виводити з обігу банкноти 500 гривень старого зразка
Джерело фото: НБУ
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Нацбанк повідомив, що буде поступово замінюватимуться банкноти 500 гривень старого зразка в обігу на більш сучасні та захищені. Так, з 1 серпня цього року НБУ розпочинає вилучати з обігу банкноти номіналом 500 гривень зразків 2003–2007 років для поступової їхньої заміни на банкноти зразка 2014 року та наступних років випуску.

Водночас у Нацбанку наголосили, що банкноти старого зразка залишатимуться дійсним платіжним засобом, а громадяни без обмежень зможуть продовжувати ними розраховуватися, їх не потрібно спеціально обмінювати.

Головна ціль такого рішення – підвищення якості готівки в обігу, зважаючи на зношеність банкнот номіналом 500 гривень старого зразка, які вже майже 18 років перебувають в обігу, зокрема понад вісім останніх років, одночасно з банкнотами сучасного покоління.

Як відбуватиметься поступова заміна?

НБУ спільно з банками поступово вилучатиме з готівкового обігу зазначені банкноти, зокрема:

  • банки України не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій;
  • Національний банк припинить підкріплювати такими банкнотами каси банків.

Потрапляючи в банки, банкноти номіналом 500 гривень старого зразка не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться з обігу та передаватимуться до НБУ для подальшого їхнього перерахування та утилізації.

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