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Барак Обама не підтримав Камалу Гарріс як кандидатки у президенти США від демократів

12:42, 22 липня 2024
Барак Обама висловив упевненість, що Демократична партія отримає гідного кандидата в президенти, але при цьому не став висловлювати підтримку будь-кому.
Барак Обама не підтримав Камалу Гарріс як кандидатки у президенти США від демократів
Фото: ndtv.com
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Колишній президент США Барак Обама після відмови Джо Байдена брати участь у президентських виборах не підтримував кандидатуру віце-президента Камали Гарріс. Він виступив за відкритий процес праймеріз Демократичної партії на з’їзді наступного місяця, передає телеканал NBC.

«Я надзвичайно впевнений у тому, що лідери нашої партії зможуть організувати процес, в результаті якого з'явиться видатний кандидат», - заявив Обами, але не згадав Гарріс.

«Я вірю, що бачення Джо Байдена про щедру, процвітаючу та єдину Америку, яка надає можливості для всіх, буде повною мірою продемонстровано на з'їзді Демократичної партії у серпні», — заявив Барак Обама.

Нагадаємо, 21 липня стало відомо, що Джо Байден оголосив про вихід з президентських перегонів та підтримав кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.

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