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Дефолту в Україні не буде – Мінфін повідомив про успішне завершення переговорів з кредиторами

11:14, 22 липня 2024
Сергій Марченко повідомив, що вдалося досягти домовленості для уникнення дефолту.
Дефолту в Україні не буде – Мінфін повідомив про успішне завершення переговорів з кредиторами
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Загроза дефолту в Україні наразі скасовується. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

«Маємо важливі новини.

Після місяців переговорів та наполегливої роботи з приватними кредиторами, МВФ та офіційними кредиторами, ми досягли принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій щодо комплексної реструктуризації нашого зовнішнього державного комерційного боргу. Це важливий крок для забезпечення бюджетної стабільності та збереження фінансових ресурсів України, необхідних для продовження фінансування нашої оборони.

Ми вдячні Комітету за величезні зусилля, спрямовані на досягнення цієї угоди.

Угода забезпечить економію 11,4 мільярда доларів США на обслуговуванні боргу протягом наступних 3 років. До 2033 року економія складе 22,75 мільярда доларів США. Це звільнить життєво необхідні фінансові ресурси, які можуть бути спрямовані на оборону та соціальні видатки.

Завершення цієї угоди про реструктуризацію створить умови для якнайшвидшого повернення України на міжнародний ринок капіталу, коли ситуація з безпекою стабілізується, щоб фінансувати швидке відновлення та реконструкцію нашої країни.

Дякую команді Мінфіну, які здійснили неймовірну роботу, аби це рішення стало можливим. Окрема відзначу роль Юрія Буци, Урядового уповноваженого з питань управління державним боргом, який очолював цей надскладний процес» - вказав Марченко.

Його слова підтвердив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Сьогодні ми досягли принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій України. Це важливий етап процесу реструктуризації боргу, що дозволить зекономити 11,4 млрд дол США на його обслуговуванні протягом наступних трьох років та 22,75 млрд — до 2033 року.
Таким чином ми зможемо вивільнити ресурси на нагальні потреби: нашу оборону, соціальний захист та відновлення.
Дякую команді Мінфіну за професійну роботу» - зазначив Денис Шмигаль.

Автор: Наталя Мамченко 

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