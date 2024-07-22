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Мільйонні розкрадання на потребах для війська: на Запоріжжі викрито зловмисників

13:18, 22 липня 2024
Правоохоронці зазначили, що державі спричинено шкоду майже на 4 700 000 грн.
Мільйонні розкрадання на потребах для війська: на Запоріжжі викрито зловмисників
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На Запоріжжі правоохоронці повідомили про підозру групі осіб – двом  фізичним  особам підприємцям та посадовцю КЕВ м. Запоріжжя. Їм інкримінують привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем  діючи у складі організованої групи. Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Правоохоронці встановили, що в 2023 році 61 річний підприємець  довідавшись про наявну необхідність у закупівлі КЕВ м. Запоріжжя паливної деревини у великих кількостях, утворив організовану злочинну групу з метою розтрати шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем бюджетних коштів та подальшого їх привласнення, до складу якої залучив посадовця  КЕВ м. Запоріжжя  та свою дружину, яка зареєстрована як фізична особа підприємець.

Подружжя  діючи спільно, подали до КЕВ м. Запоріжжя цінові пропозиції про можливість поставки деревини твердих порід 1-ї групи для опалення, а посадовець КЕВ повинна була визначити переможцем останніх, забезпечити укладення із ними відповідних договорів та перерахування коштів на їх розрахункові рахунки.

«Таким чином державі спричинено шкоду майже на 4 700 000 грн», - заявили у відомстві.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним  запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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