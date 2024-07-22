Практика судів
  1. У світі

Барселона має намір підвищити туристичний збір для пасажирів круїзних лайнерів

14:12, 22 липня 2024
Пропозицію потрібно узгодити з регіональним урядом Каталонії.
Барселона має намір підвищити туристичний збір для пасажирів круїзних лайнерів
Джерело фото: Logan Armstrong / Unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Влада Барселони (Іспанія) заявила про намір підвищити туристичний збір для пасажирів круїзних лайнерів, які зупиняються в місті менш ніж на 12 годин.

Про це повідомило агентство «Reuters» із посиланням на інтерв’ю мера Барселони Хауме Коллбоні.

Поточний туристичний збір для пасажирів круїзних лайнерів становить 7 євро (7,61 долара) на день. На скільки буде підвищений податок, він не сказав.

«Ми збираємося запропонувати... суттєво збільшити податок для пасажирів круїзних зупинок», — сказав він газеті «El Pais».

««У разі круїзних пасажирів із зупинкою (менше 12 годин) відбувається інтенсивне використання громадського простору без будь-якої користі для міста та відчуття зайнятості та насичення. Ми хочемо, щоб туризм шанобливо ставився до місця призначення»», - сказав він.

Мер Барселони вважає, що туристи, а не місцеві платники податків, повинні платити за місцеві проекти, такі як школи з кондиціонерами.

Тепер цю пропозицію потрібно узгодити з регіональним урядом Каталонії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чоловік не зміг перетнути кордон, бо в електронному реєстрі «Оберіг» були відсутні дані про виключення його з військового обліку – що вирішив суд

Чоловік просив суд зобов`язати ТЦК внести відомості про виключення його з військового обліку до електронного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів «Оберіг».

Якщо засуджений заявляє про те, що він не володіє мовою судочинства, суд має належним чином перевірити потребу в залученні перекладача – Верховний Суд

Можливість обвинуваченого в суді спілкуватися рідною мовою, отримувати копії судових рішень у перекладі на рідну мову або іншу, якою він володіє, а також користуватися послугами перекладача є одними зі складових у реалізації ним своїх прав на захист та розгляд справи незалежним і неупередженим судом.

Зарахувати строк перебування у СІЗО можна лише в межах того самого кримінального провадження, у якому було застосовано попереднє ув’язнення – Верховний Суд

Час перебування у слідчому ізоляторі чи іншому місці попереднього ув’язнення може бути зараховано лише в межах того самого кримінального провадження, у якому до особи було застосовано попереднє ув’язнення.

Кабмін планує закласти у бюджет додатково 500 млрд грн видатків на оборону: на що підуть кошти та звідки їх візьмуть

Незважаючи «діру» в бюджеті у 400-500 млрд грн, пропонується «віднайти» 500 млрд на оборону – де Кабмін пропонує шукати кошти.

Дефолту в Україні не буде – Мінфін повідомив про успішне завершення переговорів з кредиторами

Сергій Марченко повідомив, що вдалося досягти домовленості для уникнення дефолту.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Шаповал
    Микола Шаповал
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Андрій Осаулов
    Андрій Осаулов
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва