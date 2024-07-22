Барселона має намір підвищити туристичний збір для пасажирів круїзних лайнерів

Пропозицію потрібно узгодити з регіональним урядом Каталонії.

Джерело фото: Logan Armstrong / Unsplash

Влада Барселони (Іспанія) заявила про намір підвищити туристичний збір для пасажирів круїзних лайнерів, які зупиняються в місті менш ніж на 12 годин.

Про це повідомило агентство «Reuters» із посиланням на інтерв’ю мера Барселони Хауме Коллбоні.

Поточний туристичний збір для пасажирів круїзних лайнерів становить 7 євро (7,61 долара) на день. На скільки буде підвищений податок, він не сказав.

«Ми збираємося запропонувати... суттєво збільшити податок для пасажирів круїзних зупинок», — сказав він газеті «El Pais».

««У разі круїзних пасажирів із зупинкою (менше 12 годин) відбувається інтенсивне використання громадського простору без будь-якої користі для міста та відчуття зайнятості та насичення. Ми хочемо, щоб туризм шанобливо ставився до місця призначення»», - сказав він.

Мер Барселони вважає, що туристи, а не місцеві платники податків, повинні платити за місцеві проекти, такі як школи з кондиціонерами.

Тепер цю пропозицію потрібно узгодити з регіональним урядом Каталонії.

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