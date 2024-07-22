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На Херсонщині внаслідок російського обстрілу загинула працівниця Херсонського апеляційного суду

11:30, 22 липня 2024
Обірвалося життя працівниці Херсонського апеляційного суду Тетяни Булатової.
На Херсонщині внаслідок російського обстрілу загинула працівниця Херсонського апеляційного суду
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19 липня внаслідок обстрілу російськими окупаційними військами з реактивної артилерії селища Білозерка Херсонської області обірвалося життя працівниці Херсонського апеляційного суду Булатової Тетяни Степанівни. Про це повідомив офіційний сайт Херсонського апеляційного суду.

Тетяна Степанівна пропрацювала у відділі діловодства та обліку звернень громадян – канцелярія апеляційного суду 17 років, спочатку на посаді спеціаліста 2 категорії, потім документознавця ІІ категорії, і згодом провідного документознавця.

«Колектив Херсонського апеляційного суду у скорботі низько схиляє голови та висловлює щирі співчуття рідним і близьким з приводу цієї трагічної та передчасної втрати.

Світла пам'ять про Тетяну Степанівну як професійного, досвідченого працівника, добру, чуйну і щиру людину назавжди залишиться у серцях кожного, хто її знав», - написали у суді.

Редакція «Судово-юридичної газети» висловлює щирі співчуття родині та близьким Тетяни Степанівни.

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