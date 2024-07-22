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В Херсонской области в результате российского обстрела погибла работница Херсонского апелляционного суда

11:30, 22 июля 2024
Оборвалась жизнь работницы Херсонского апелляционного суда Татьяны Булатовой.
В Херсонской области в результате российского обстрела погибла работница Херсонского апелляционного суда
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19 июля в результате обстрела российскими оккупационными войсками из реактивной артиллерии поселка Белозерка Херсонской области оборвалась жизнь работницы Херсонского апелляционного суда Булатовой Татьяны Степановны. Об этом сообщил официальный сайт Херсонского апелляционного суда.

Татьяна Степановна проработала в отделе делопроизводства и учета обращений граждан – канцелярия апелляционного суда 17 лет, сначала в должности специалиста 2 категории, затем документоведа II категории и впоследствии ведущего документоведа.

«Коллектив Херсонского апелляционного суда в скорби низко склоняет головы и выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу этой трагической и преждевременной потери.

Светлая память о Татьяне Степановне как профессиональном, опытном работнике, добром, отзывчивом и искреннем человеке навсегда останется в сердцах каждого, кто его знал», - написали в суде.

Редакция «Судебно-юридической газеты» выражает искренние соболезнования семье и близким Татьяны Степановны.

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