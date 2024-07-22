Облэнерго будут применять ограничения потребления электроэнергии в течение всех суток

22 июля с 18:00 до 23:00 будут задействованы три очереди отключений.

Источник фото: Getty images

В понедельник, 22 июля, облэнерго будут применять ограничения потребления электроэнергии на протяжении всех суток. С 18:00 до 23:00 будут задействованы три очереди отключений.

С 05:00 до 18:00 и с 23:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений.

С 18:00 до 23:00 – три очереди.

Напомним, Госэнергонадзор осуществляет проверки применения операторами системы распределения (облэнерго) графиков почасовых отключений (ГПО) и справедливого распределения электроэнергии в областях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.