22 липня з 18:00 до 23:00 будуть залучені три черги відключень.

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У понеділок, 22 липня, обленерго будуть застосовувати обмеження споживання електроенергії протягом всієї доби. З 18:00 до 23:00 будуть залучені три черги відключень.

Зазначається, що з 05:00 до 18:00 та з 23:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень.

З 18:00 до 23:00 – три черги.

Нагадаємо, Держенергонагляд здійснює перевірки застосування операторами системи розподілу (обленерго) графіків погодинних відключень (ГПВ) та справедливого розподілу електроенергії в областях.

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