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Барселона намерена повысить туристический сбор для пассажиров круизных лайнеров

14:12, 22 июля 2024
Предложение следует согласовать с региональным правительством Каталонии.
Барселона намерена повысить туристический сбор для пассажиров круизных лайнеров
Источник фото: Logan Armstrong / Unsplash
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Власти Барселоны (Испания) заявили о намерении повысить туристический сбор для пассажиров круизных лайнеров, останавливающихся в городе менее чем на 12 часов.

Об этом сообщило агентство «Reuters» со ссылкой на интервью мэра Барселоны Хауме Коллбони.

Текущий туристический сбор для пассажиров круизных лайнеров составляет 7 евро (7,61 доллара) в день. На сколько будет повышен налог, он не сказал.

«Мы собираемся предложить... существенно увеличить налог для пассажиров круизных остановок», - сказал он газете «El Pais».

«В случае круизных пассажиров с остановкой (менее 12 часов) происходит интенсивное использование общественного пространства без какой-либо пользы для города и ощущения занятости и насыщения. Мы хотим, чтобы туризм уважительно относился к месту назначения», - сказал он.

Мэр Барселоны считает, что туристы, а не местные налогоплательщики, должны платить за местные проекты, такие как школы с кондиционерами.

Теперь это предложение следует согласовать с региональным правительством Каталонии.

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