Миллионные хищения на нуждах для войска: в Запорожье разоблачены злоумышленники

Правоохранители отметили, что государству нанесен ущерб почти на 4 700 000 грн.

В Запорожской области правоохранители сообщили о подозрении группе лиц – двум физическим лицам предпринимателям и чиновнику КЭВ г. Запорожья. Им инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением действуя в составе организованной группы. Об этом сообщила специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Правоохранители установили, что в 2023 году 61-летний предприниматель узнав об имеющейся необходимости в закупке КЭВ г. Запорожья топливной древесины в больших количествах, образовал организованную преступную группу с целью растраты путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением бюджетных средств и дальнейшего их присвоения, в состав привлек чиновника КЭВ г. Запорожье и свою жену, зарегистрированную как физическое лицо предприниматель.

Супруги, действуя совместно, подали в КЭВ г. Запорожье ценовые предложения о возможности поставки древесины твердых пород 1-й группы для отопления, а должностное лицо КЭВ должно было определить победителем последних, обеспечить заключение с ними соответствующих договоров и перечисление средств на их расчетные счета.

«Таким образом, государству нанесен ущерб почти на 4 700 000 грн», - заявили в ведомстве.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

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