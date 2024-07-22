Дефолта в Украине не будет – Минфин сообщил об успешном завершении переговоров с кредиторами

Сергей Марченко сообщил, что удалось достичь договоренности во избежание дефолта.

Угроза дефолта в Украине отменяется. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

«У нас важные новости.

После месяцев переговоров и упорной работы с частными кредиторами, МВФ и официальными кредиторами мы достигли принципиальных договоренностей с Комитетом владельцев еврооблигаций по комплексной реструктуризации нашего внешнего государственного коммерческого долга. Это важный шаг к обеспечению бюджетной стабильности и сохранению финансовых ресурсов Украины, необходимых для продолжения финансирования нашей обороны.

Мы благодарны Комитету за огромные усилия, направленные на достижение этого соглашения.

Соглашение обеспечит экономию 11,4 млрд долларов США на обслуживании долга в течение следующих 3 лет. К 2033 году экономия составит 22,75 млрд долларов США. Это освободит жизненно необходимые финансовые ресурсы, которые могут быть направлены на оборону и социальные расходы.

Завершение этого соглашения о реструктуризации создаст условия для скорейшего возвращения Украины на международный рынок капитала, когда ситуация с безопасностью стабилизируется, чтобы финансировать быстрое восстановление и реконструкцию нашей страны.

Спасибо команде Минфина, которые провели невероятную работу, чтобы это решение стало возможным. Отдельно отмечу роль Юрия Буцы, правительственного уполномоченного по вопросам управления государственным долгом, который возглавлял этот сверхсложный процесс», - указал Марченко.

Его слова подтвердил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Сегодня мы достигли принципиальных договоренностей с Комитетом владельцев еврооблигаций Украины. Это важный этап процесса реструктуризации долга, который позволит сэкономить 11,4 млрд долл. США на его обслуживании в течение следующих трех лет и 22,75 млрд до 2033 года.

Таким образом, мы сможем высвободить ресурсы на насущные нужды: нашу оборону, социальную защиту и восстановление.

Спасибо команде Минфина за профессиональную работу», - отметил Денис Шмыгаль.

Автор: Наталя Мамченко

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