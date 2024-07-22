Барак Обама не поддержал Камалу Харрис в качестве кандидата в президенты США от демократов

Барак Обама выразил уверенность, что Демократическая партия получит достойного кандидата в президенты, но при этом не стал выражать поддержку кому бы то ни было.

Фото: ndtv.com

Бывший президент США Барак Обама после отказа Джо Байдена участвовать в президентских выборах не стал поддерживать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Он выступил за открытый процесс праймериз Демократической партии на съезде в следующем месяце, передает телеканал NBC.

«Я чрезвычайно уверен в том, что лидеры нашей партии смогут организовать процесс, в результате которого появится выдающийся кандидат», — заявил Обамы, но не упомянул Харрис.

«Я верю, что видение Джо Байдена о щедрой, процветающей и единой Америке, предоставляющей возможности для всех, будет в полной мере продемонстрировано на съезде Демократической партии в августе», — заявил Барак Обама.

Напомним, 21 июля стало известно, что Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

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