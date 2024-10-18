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Нардеп Федиенко заявил, что в армии много женских профессий и никто не будет заставлять их бегать в окопах

10:46, 18 октября 2024
В ВСУ нужны женщины на должности в тылу, а не только на передовую – Александр Федиенко.
Нардеп Федиенко заявил, что в армии много женских профессий и никто не будет заставлять их бегать в окопах
Источник фото: UKR.NET
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Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко заявил, что в украинской армии существует много профессий для женщин, которые не связаны с боевыми действиями. По его словам, никто не будет заставлять женщин против их воли брать автоматы и сидеть в окопах.

«Мы же не говорим о женщинах, которые будут бегать в окопах с автоматами. Мы говорим о женщинах-военнослужащих, военнообязанных, или кто будет по собственному желанию идти», - отметил Федиенко.

Федиенко подчеркнул, что в Вооруженных Силах не хватает специалистов в финансовой сфере, в частности экономистов и бухгалтеров. Из-за этого некоторые воинские части не могут эффективно использовать имеющиеся средства.

«В Вооруженных Силах Украины, например, не хватает финансистов, их достаточно мало, понимаете? Деньги, например, на счетах есть в воинской части или бригаде, а потратить их полностью иногда не могут. Почему? Потому что нет экономиста, бухгалтера и тд.», - подчеркнул Федиенко.

Он отметил, что женщины могут занимать эти должности и получать достойную зарплату, иногда даже больше, чем в гражданском секторе. «И бухгалтер в какой-то воинской части, не на передовой, может получать больше средств, чем в экономическом секторе, кстати», - сказал он.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что политики США давят на Владимира Зеленского относительно того, почему не проводится мобилизация с 18 лет.

Напомним, Валерий Залужный допустил мобилизацию женщин в Украине.

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ВСУ мобилизация мобилизация женщин

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