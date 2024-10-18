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Нардеп Федієнко заявив, що в армії багато жіночих професій і ніхто не змушуватиме їх бігати в окопах

10:46, 18 жовтня 2024
У ЗСУ потрібні жінки на посади в тилу, а не лише на передову — Олександр Федієнко.
Нардеп Федієнко заявив, що в армії багато жіночих професій і ніхто не змушуватиме їх бігати в окопах
Джерело фото: UKR.NET
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Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Федієнко заявив, що в українській армії існує багато професій для жінок, які не пов’язані з бойовими діями. За його словами, ніхто не змушуватиме жінок проти їх волі брати автомати і сидіти в окопах.

«Ми ж не кажемо про жінок, які будуть бігати в окопах з автоматами. Ми кажемо про жінок-військовослужбовців, військовозобов’язаних, чи хто буде за власним бажанням іти», – зазначив Федієнко.

Федієнко підкреслив, що у Збройних Силах бракує фахівців у фінансовій сфері, зокрема економістів та бухгалтерів. Через це деякі військові частини не можуть ефективно використовувати наявні кошти.

«В Збройних Силах України, наприклад, не вистачає фінансистів, їх достатньо мало, розумієте? Гроші, наприклад, на рахунках є у військовій частині або бригаді, а витратити їх повністю інколи не можуть. Чому? Бо немає економіста, бухгалтера і тд.», – підкреслив Федієнко.

Він наголосив, що жінки можуть обіймати ці посади і отримувати достойну зарплату, іноді навіть більше, ніж у цивільному секторі. «І бухгалтер в якісь військовій частині, не на передовій, може отримувати більше коштів, аніж в економічному секторі, до речі», – сказав він.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що політики США тиснуть на Володимира Зеленського щодо того, чому не проводиться мобілізація з 18 років.

Нагадаємо, Валерій Залужний допустив мобілізацію жінок в Україні.

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ЗСУ мобілізація мобілізація жінок

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