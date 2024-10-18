Верховний Суд підтвердив правомірність рішення податкової служби, ухваленого стосовно платника у зв’язку з неналежною реєстрацією РРО

Контролюючий орган скасував реєстрацію реєстратора розрахункових операцій Товариства через закінчення терміну експлуатації та розмістив відповідну довідку в електронному кабінеті позивача.

Державна податкова служба повідомляє, що судом касаційної інстанції підтримано позицію контролюючого органу щодо правомірності прийнятого податкового повідомлення-рішення застосованого до платника через неналежним чином зареєстрований реєстратор розрахункових операцій (РРО), реєстрація, якого була скасована у зв`язку з закінченням строку експлуатації.

Основним питанням на думку суду для вирішення даної справи є визначення чи є порушенням пунктів 1, 2 статті 3 Закону України від 06.07.1995 № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахунків операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (зі змінами) (далі – Закон № 265/95-ВР) факт проведення розрахункових операцій та видачі розрахункових документів, сформованих РРО, реєстрацію якого скасовано.

Судами встановлено, що контролюючим органом скасовано реєстрацію реєстратора розрахункових операцій, який належить Товариству, у зв`язку із закінченням визначеного законодавством строку експлуатації РРО, про що контролюючим органом сформовано довідку та розміщено таку в Електронному кабінеті позивача.

При цьому позивач продовжував використовувати у своїй діяльності РРО, реєстрацію якого скасовано, що встановлено судами, підтверджується матеріалами справи та не заперечувалось Товариством.

Суд вважає, що у разі скасування реєстрації РРО, такий РРО не може використовуватись суб`єктом господарювання при здійсненні розрахункових операцій, оскільки розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) мають проводитися виключно через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО, а після скасування реєстрації такий РРО не вважається зареєстрованим у відповідності до вимог законодавства. Відповідно і розрахунковий документ, який роздрукований на такому РРО не вважається розрахунковим документом у розумінні Закону № 265/95-ВР, тобто не є документом встановленої форми, а відтак надання особі розрахункового документу роздрукованому на незареєстрованому РРО також не може розцінюватися як виконання обов`язку, визначеного пунктом 2 статті 3 Закону № 265/95-ВР.

Враховуючи вище наведене правове регулювання Верховний Суд приходить до висновку, що проведення розрахункових операцій через РРО, реєстрацію якого скасовано, та видача розрахункових документів, сформованих (роздрукованих) РРО, реєстрацію якого скасовано, є порушенням вимог пунктів 1 і 2 статті 3 № 265/95-ВР.

Таким чином, Верховний Суд погоджується з висновками суду першої інстанції, що позивачем порушено вимоги пунктів 1 та 2 статті 3 Закону № 265/95-ВР, не проведено розрахункові операцій через зареєстрований РРО та не наданні (видані) розрахункові документи встановленої форми. Розрахунковий документ, який роздрукований на незареєстрованому РРО не вважається розрахунковим документом в розумінні Закону №265/95-ВР, тобто не є документом встановленої форми.

Постановою Верховного Суду у складі Касаційного адміністративного суду від 02.10.2024 у справі № 280/9850/23 касаційну скаргу ГУ ДПС у Запорізькій області задоволено. Постанову Третього апеляційного адміністративного суду від 24.07.2024 скасовано та залишено в силі рішення Запорізького окружного адміністративного суду від 15.04.2024.

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