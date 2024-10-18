Практика судів
  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Верховний Суд підтвердив правомірність рішення податкової служби, ухваленого стосовно платника у зв’язку з неналежною реєстрацією РРО

11:22, 18 жовтня 2024
Контролюючий орган скасував реєстрацію реєстратора розрахункових операцій Товариства через закінчення терміну експлуатації та розмістив відповідну довідку в електронному кабінеті позивача.
Верховний Суд підтвердив правомірність рішення податкової служби, ухваленого стосовно платника у зв’язку з неналежною реєстрацією РРО
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна податкова служба повідомляє, що судом касаційної інстанції підтримано позицію контролюючого органу щодо правомірності прийнятого податкового повідомлення-рішення застосованого до платника через неналежним чином зареєстрований реєстратор розрахункових операцій (РРО), реєстрація, якого була скасована у зв`язку з закінченням строку експлуатації.

Основним питанням на думку суду для вирішення даної справи є визначення чи є порушенням пунктів 1, 2 статті 3 Закону України від 06.07.1995 № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахунків операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (зі змінами) (далі – Закон № 265/95-ВР) факт проведення розрахункових операцій та видачі розрахункових документів, сформованих РРО, реєстрацію якого скасовано.

Судами встановлено, що контролюючим органом скасовано реєстрацію реєстратора розрахункових операцій, який належить Товариству, у зв`язку із закінченням визначеного законодавством строку експлуатації РРО, про що контролюючим органом сформовано довідку та розміщено таку в Електронному кабінеті позивача.

При цьому позивач продовжував використовувати у своїй діяльності РРО, реєстрацію якого скасовано, що встановлено судами, підтверджується матеріалами справи та не заперечувалось Товариством.

Суд вважає, що у разі скасування реєстрації РРО, такий РРО не може використовуватись суб`єктом господарювання при здійсненні розрахункових операцій, оскільки розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) мають проводитися виключно через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО, а після скасування реєстрації такий РРО не вважається зареєстрованим у відповідності до вимог законодавства. Відповідно і розрахунковий документ, який роздрукований на такому РРО не вважається розрахунковим документом у розумінні Закону № 265/95-ВР, тобто не є документом встановленої форми, а відтак надання особі розрахункового документу роздрукованому на незареєстрованому РРО також не може розцінюватися як виконання обов`язку, визначеного пунктом 2 статті 3 Закону № 265/95-ВР.

Враховуючи вище наведене правове регулювання Верховний Суд приходить до висновку, що проведення розрахункових операцій через РРО, реєстрацію якого скасовано, та видача розрахункових документів, сформованих (роздрукованих) РРО, реєстрацію якого скасовано, є порушенням вимог пунктів 1 і 2 статті 3 № 265/95-ВР.

Таким чином, Верховний Суд погоджується з висновками суду першої інстанції, що позивачем порушено вимоги пунктів 1 та 2 статті 3 Закону № 265/95-ВР, не проведено розрахункові операцій через зареєстрований РРО та не наданні (видані) розрахункові документи встановленої форми. Розрахунковий документ, який роздрукований на незареєстрованому РРО не вважається розрахунковим документом в розумінні Закону №265/95-ВР, тобто не є документом встановленої форми.

Постановою Верховного Суду у складі Касаційного адміністративного суду від 02.10.2024 у справі № 280/9850/23 касаційну скаргу ГУ ДПС у Запорізькій області задоволено. Постанову Третього апеляційного адміністративного суду від 24.07.2024 скасовано та залишено в силі рішення Запорізького окружного адміністративного суду від 15.04.2024.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд поставив крапку у питанні, чи відбулася декриміналізація дрібних крадіжок

З часу набуття 9 серпня чинності законом 3886-IX кримінальна відповідальність за статтями 185, 190, 191 КК може настати, лише якщо розмір викраденого перевищує 2 НМ, внаслідок чого частина діянь, які на час їх вчинення передбачали кримінальну відповідальність, після цього охоплюється диспозицією статті 51 КУпАП – позиція Верховного Суду.

Ірина Мудра: «Одним із стратегічних питань є створення Вищого суду з публічно-правових спорів», інтерв’ю – частина друга

Серед короткострокових заходів у проєкті Стратегії ми розглядаємо створення Вищого суду з публічно-правових спорів, а середньострокових – проведення конкурсу на зайняття посад суддів Київського міського окружного адміністративного суду – заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра.

Верховний Суд задовольнив позов фізичної особи, вказавши на формальний підхід пенсійного органу під час розгляду заяви про призначення пенсії за віком

Відмова Пенсійного фонду у розгляді заяви, поданої фізичною особою у довільній формі, може бути визнано надмірним формалізмом – Верховний Суд.

Громадська рада доброчесності у Брюсселі поскаржилася на Верховний Суд

У ГРД повідомили, що Верховний Суд є «проблемою», яку необхідно «вирішити».

ДП «Документ» затягує більш, ніж на півроку, видачу паспортів українцям за кордоном

У держпідприємстві «Документ» Державної міграційної служби станом на середину жовтня не видали вже виготовлені закордонні паспорти громадянам, які звернулися з відповідними пакетами документів на початку весни.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роман Романюк
    Роман Романюк
    український політик, Заслужений юрист України, народний депутат України VII, VIII скликань
  • Володимир Кифлюк
    Володимир Кифлюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Сергій Іонушас
    Сергій Іонушас
    голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності