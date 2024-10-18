У Запоріжжі два сервісних центри МВС переїхали до укриття

Сервісні центри надаватимуть послуги на одній локації.

Джерело фото: Головний сервісний центр МВС

У Запоріжжі два сервісні центри Міністерства внутрішніх справ переїхали до укриття. Про це повідомили у Головному СЦ МВС.

Як зазначається, оновлені сервісні центри МВС надаватимуть послуги в безпечних умовах на одній локації.

У МВС очікують, що 18 адміністраторів двох сервісних центрів надаватимуть до 300 послуг на день.

«Нове приміщення, що розташоване в укритті, дасть можливість у безпечних умовах надавати послуги громадянам протягом усього робочого дня – з 8:00 до 17:00. Очікується, що 18 адміністраторів двох сервісних центрів МВС надаватимуть до 300 послуг на день», – розповів Начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

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