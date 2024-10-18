Молдовського водія затримали на кордоні з партією рідини для електронних сигарет

На кордоні з Молдовою митники вилучили 600 флаконів нелегальної рідини з нікотином.

Джерело фото: Державна митна служба України

На пункті пропуску «Бронниця - Унгурь» митники затримали спробу незаконного вивезення 600 флаконів рідини з сольовим нікотином. Водій автомобіля «Mercedes», громадянин Молдови, обрав «зелений коридор», заявивши про відсутність товарів, які підлягають декларуванню. Про це повідомила Державна митна служба України.

Однак під час огляду багажника митники виявили значну партію нелегальної рідини для електронних сигарет. За фактом порушення складено протокол, а товар вилучено.

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