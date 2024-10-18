Що святкують 18 жовтня та які пам’ятні події сталися цього дня

18 жовтня — Європейський день боротьби з торгівлею людьми.

У п’ятницю, 18 жовтня, в Україні та світі відзначають кілька свят. Так, сьогодні Європейський день боротьби з торгівлею людьми. Цей день створений для підвищення обізнаності про проблему торгівлі людьми та її наслідки, а також для привернення уваги до заходів, які можна вжити для боротьби з цим злочином.

Ще 18 жовтня День європейського бобра. Європейський бобер — це велика водна тварина, відома своєю здатністю будувати греблі і нори, які створюють сприятливі умови для багатьох інших видів.

Крім цього, сьогодні святкують Міжнародний день краватки. Це свято присвячене цьому класичному аксесуару, який став символом елегантності і стилю. Краватка має довгу історію, яка почалася ще в 17 столітті, коли хорватські військові почали носити стрічки на шиї.

Також 18 жовтня Всесвітній день гітари. Мета цього дня — відзначити значення гітари в музиці та культурі, а також популяризувати гру на цьому інструменті.

А ще сьогодні у США святкують День Аляски, а у Британії - День Рогатого Бога.

Пам’ятні події:

1918 - У Львові на зборах українських депутатів австрійської Державної Ради та членів Палати Господ, українських членів галицького та буковинського сеймів було утворено Українську Національну Раду, яка очолила український національний рух в Австро-Угорській імперії;

1918 - Проголошено Чехословацьку Республіку;

1922 - Консорціум заснував Британську радіомовну компанію, для створення загальнонаціональної мережі радіопередавачів для національного мовлення в Британії;

1955 - Запущено в дію Каховську ГЕС;

1968 - Олімпійський комітет США тимчасово відсторонює Томмі Сміта і Джона Карлоса через те, що вони на літніх Олімпійських іграх 1968 року в Мехіко під час церемонії нагородження і виконання американського гімну підняли стиснуті кулаки в рукавичках на знак протесту проти расизму в США;

1989 - Було запущено американський "Спейс Шаттл-34 Атлантіс-5" (запуск космічного апарату Галілео);

1991 - Азербайджан проголошує незалежність від СРСР;

1994 - Верховна Рада України скасувала заборону Компартії;

1995 - Україна вступила до Ради Європи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.