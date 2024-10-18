Що святкують 18 жовтня та які пам’ятні події сталися цього дня

У п’ятницю, 18 жовтня, в Україні та світі відзначають кілька свят. Так, сьогодні Європейський день боротьби з торгівлею людьми. Цей день створений для підвищення обізнаності про проблему торгівлі людьми та її наслідки, а також для привернення уваги до заходів, які можна вжити для боротьби з цим злочином.
Ще 18 жовтня День європейського бобра. Європейський бобер — це велика водна тварина, відома своєю здатністю будувати греблі і нори, які створюють сприятливі умови для багатьох інших видів.
Крім цього, сьогодні святкують Міжнародний день краватки. Це свято присвячене цьому класичному аксесуару, який став символом елегантності і стилю. Краватка має довгу історію, яка почалася ще в 17 столітті, коли хорватські військові почали носити стрічки на шиї.
Також 18 жовтня Всесвітній день гітари. Мета цього дня — відзначити значення гітари в музиці та культурі, а також популяризувати гру на цьому інструменті.
А ще сьогодні у США святкують День Аляски, а у Британії - День Рогатого Бога.
Пам’ятні події:
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