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Что празднуют 18 октября и какие памятные события произошли в этот день

10:28, 18 октября 2024
18 октября — Европейский день борьбы с торговлей людьми.
Что празднуют 18 октября и какие памятные события произошли в этот день
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В пятницу, 18 октября, в Украине и в мире отмечают несколько праздников. Так, сегодня Европейский день борьбы с торговлей людьми. Этот день создан для повышения осведомленности о проблеме торговли людьми и ее последствиях, а также для привлечения внимания к мерам, которые можно принять для борьбы с этим преступлением.

Еще 18 октября – День европейского бобра. Европейский бобер – это большое водное животное, известное своей способностью строить плотины и норы, создающие благоприятные условия для многих других видов.

Кроме того, сегодня празднуют Международный день галстука. Этот праздник посвящен этому классическому аксессуару, ставшему символом элегантности и стиля. Галстук имеет долгую историю, которая началась еще в 17 веке, когда хорватские военные начали носить ленты на шее.

Также 18 октября – Всемирный день гитары. Цель этого дня – отметить значение гитары в музыке и культуре, а также популяризировать игру на этом инструменте.

А еще сегодня в США празднуют День Аляски, а в Британии – День Рогатого Бога.

Памятные события:

  • 1918 - Во Львове на собрании украинских депутатов австрийского Государственного Совета и членов Палаты Господ, украинских членов галицкого и буковинского сеймов был образован Украинский Национальный Совет, который возглавил украинское национальное движение в Австро-Венгерской империи;
  • 1918 - Провозглашена Чехословацкая Республика;
  • 1922 - Консорциумом была основана Британская радиовещательная компания, для создания общенациональной сети радиопередатчиков для национального вещания в Британии;
  • 1955 - Запущена в действие Каховская ГЭС;
  • 1968 - Олимпийский комитет США временно отстраняет Томми Смита и Джона Карлоса из-за того, что они на летних Олимпийских играх 1968 в Мехико во время церемонии награждения и исполнения американского гимна подняли сжатые кулаки в перчатках в знак протеста против расизма в США;
  • 1989 - Был запущен американский "Спейс Шаттл-34 Атлантис-5" (запуск космического аппарата Галилео);
  • 1991 - Азербайджан провозглашает независимость от СССР;
  • 1994 - Верховная Рада Украины отменила запрет Компартии;
  • 1995 - Украина вступила в Совет Европы.

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