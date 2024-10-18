Что празднуют 18 октября и какие памятные события произошли в этот день

В пятницу, 18 октября, в Украине и в мире отмечают несколько праздников. Так, сегодня Европейский день борьбы с торговлей людьми. Этот день создан для повышения осведомленности о проблеме торговли людьми и ее последствиях, а также для привлечения внимания к мерам, которые можно принять для борьбы с этим преступлением.
Еще 18 октября – День европейского бобра. Европейский бобер – это большое водное животное, известное своей способностью строить плотины и норы, создающие благоприятные условия для многих других видов.
Кроме того, сегодня празднуют Международный день галстука. Этот праздник посвящен этому классическому аксессуару, ставшему символом элегантности и стиля. Галстук имеет долгую историю, которая началась еще в 17 веке, когда хорватские военные начали носить ленты на шее.
Также 18 октября – Всемирный день гитары. Цель этого дня – отметить значение гитары в музыке и культуре, а также популяризировать игру на этом инструменте.
А еще сегодня в США празднуют День Аляски, а в Британии – День Рогатого Бога.
Памятные события:
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