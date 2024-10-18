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Суд оставил под стражей водителя грузовика, который уже привлекался за ДТП с жертвой, а теперь устроил новую смертельную аварию на блокпосту

10:10, 18 октября 2024
Адвокат водителя просила назначить ему меру пресечения в виде домашнего ареста, ссылаясь на его преклонный возраст и состояние здоровья.
Суд оставил под стражей водителя грузовика, который уже привлекался за ДТП с жертвой, а теперь устроил новую смертельную аварию на блокпосту
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Второй раз орган досудебного расследования инкриминирует 64-летнему уроженцу Кременчуга Полтавской области нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть человека. 28 сентября 2024 года погиб 40-летний полицейский. Еще два человека — правоохранитель и военный — получили тяжелые травмы. Об этом сообщает Ровенский апелляционный суд.

Трагічна аварія сталася близько 8:15 28 вересня на трасі Київ-Ковель-Ягодин, на межі Рівненської та Житомирської областей.

Водій вантажівки «DAF» врізався у блокпост, на якому несли чергування правоохоронці та військові.  

64-річному водієві автоцистерни, який отримав незначні тілесні ушкодження і в момент аварії був тверезим, орган досудового розслідування повідомив про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. 

Місцевий суд 30 вересня задоволив клопотання старшого слідчого та обрав водієві вантажівки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без визначення розміру застави.

Ухвалу слідчого судді до Рівненського апеляційного суду оскаржила захисниця підозрюваного. Просила скасували судове рішення та ухвалити нове, яким застосувати до її підзахисного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Сторона захисту вказала на те, що підозрюваний — людина похилого віку, має хронічні захворювання і його самопочуття у Слідчому ізоляторі значно погіршилося. Він має міцні соціальні зв’язки, тому умови домашнього арешту дозволять дотримуватися процесуальних обов’язків, передбачених ч. 5 ст. 194 Кримінального процесуального кодексу України. Зауважила, що її підзахисний має кошти на депозиті, які в разі звільнення зможе зняти й надати допомогу потерпілій стороні.

Підозрюваний підтримав позицію захисниці і додав, що за час перебування у Слідчому ізоляторі двічі звертався за медичною допомогою і ще раз до екстреної медичної допомоги після проведення слідчого експерименту на місці аварії.  

Проти задоволення апеляційної скарги сторони захисту виступила прокурорка і зауважила, що до матеріалів справи долучена довідка щорічного медичного обстеження водія, яка підтверджує придатність підозрюваного здійснювати перевезення автоцистерною особливо небезпечних речовин, що ставить під сумнів різке погіршення здоров’я затриманого в місці неволі. Крім того, сторона обвинувачення подала колегії суддів клопотання про долучення до матеріалів кримінального провадження витягу про те, що підозрюваний у 2007 році уже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічного злочину  — порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили смерть потерпілого. Просила відхилити апеляційну скаргу захисниці, а оскаржувану ухвалу слідчого судді місцевого суду, як законну та обґрунтовану, залишити без змін.

Рівненський апеляційний суд, зважаючи на обставини вчинення кримінального правопорушення, доводи апеляційної скарги захисниці та думку сторін, залишив водія автоцистерни під вартою. Головуючий у справі зауважив, що Слідчий ізолятор не може бути перешкодою для наміру підозрюваного, якому інкримінується вчинення особливо тяжкого злочину, фінансово допомогти і підтримати родину нині покійного поліцейського.

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