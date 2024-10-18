Молдавского водителя задержали на границе с партией жидкости для электронных сигарет

На границе с Молдовой таможенники изъяли 600 флаконов нелегальной жидкости с никотином.

Источник фото: Государственная таможенная служба Украины

На пункте пропуска «Бронница - Унгурь» таможенники задержали попытку незаконного вывоза 600 флаконов жидкости с солевым никотином. Водитель автомобиля «Mercedes», гражданин Молдовы, выбрал «зеленый коридор», заявив об отсутствии товаров, подлежащих декларированию. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Однако при осмотре багажника таможенники обнаружили значительную партию нелегальной жидкости для электронных сигарет. По факту нарушения составлен протокол, а товар изъят.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.